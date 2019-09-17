В Минрегионе нашли способ улучшить качество дорожного покрытия (инфографика)

С 1 сентября этого года вступили в действие изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования. Они ввели новое обязательное требование – на международных автомобильных дорогах I категории использовать специальные перегружатели при укладке асфальтобетонного покрытия.

Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

“Благодаря обязательному использованию перегружателей, качество дорожного покрытия на дорогах может повыситься в целом на 30%. Также не будет выбоин, трещин, асфальт не будет крошиться”, – пишет Парцхаладзе.

Для чего они нужны:

Такие перегружатели обеспечивают дополнительное перемешивание асфальтобетонной смеси перед укладкой. Это позволяет выравнивать ее температуру и состав, повышать плотность и ровность покрытия, а следовательно, и качество.

Выбоины и трещины на дорогах в основном могут появляться как раз из-за неправильной и неравномерной укладки асфальтобетона. Поэтому эта технология очень нужна и актуальна.

По его словам, на трассе «Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка», которую сейчас строят, уже используется перегружатель.

Согласно изменениям в ГСН, при укладке дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей на международных автомобильных дорогах I категории нужно обязательно применить перегружатель. Целесообразность применения перегружателя на других автомобильных дорогах определяется технико-экономическим обоснованием. Перегружатель должен обеспечивать отсутствие механического контакта асфальтоукладчика с автосамосвалом и принудительное перемешивание смеси перед подачей в асфальтоукладчик.