В Минрегионе нашли способ улучшить качество дорожного покрытия (инфографика)

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С 1 сентября этого года вступили в действие изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования. Они ввели новое обязательное требование – на международных автомобильных дорогах I категории использовать специальные перегружатели при укладке асфальтобетонного покрытия.
Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
“Благодаря обязательному использованию перегружателей, качество дорожного покрытия на дорогах может повыситься в целом на 30%. Также не будет выбоин, трещин, асфальт не будет крошиться”, – пишет Парцхаладзе.
Для чего они нужны:
По его словам, на трассе «Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка», которую сейчас строят, уже используется перегружатель.
Согласно изменениям в ГСН, при укладке дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей на международных автомобильных дорогах I категории нужно обязательно применить перегружатель. Целесообразность применения перегружателя на других автомобильных дорогах определяется технико-экономическим обоснованием. Перегружатель должен обеспечивать отсутствие механического контакта асфальтоукладчика с автосамосвалом и принудительное перемешивание смеси перед подачей в асфальтоукладчик.
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