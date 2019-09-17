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Facebook выпустила ТВ-приставку для общения в мессенджерах

Facebook выпустила ТВ-приставку для общения в мессенджерах

Компания Facebook представила приставку Portal TV, которая позволяет пользователю осуществлять видеозвонки через Messenger и Whatsapp просто из телевизора.

Portal TV – это аксессуар, который выводит широкоформатные видеочаты компании на большой экран.

Новинка использует учетную запись Facebook для функции видеосвязи Whatsapp и Messenger. Facebook Portal TV использует порт HDMI для подключения к телевизору. Как только пользователь войдет в систему, используя учетную запись Facebook, он сможет начать звонить с помощью Messenger и WhatsApp. Как и ожидалось, звонки WhatsApp будут зашифрованы, что обеспечит большую конфиденциальность и безопасность.

С точки зрения дизайна Portal TV очень похож на устройство Microsoft Kinect. С помощью технологии Smart Camera устройство самостоятельно панорамирует и масштабирует картинку, например, когда пользователь во время разговора перемещается по комнате.

Portal TV поддерживает голосовые команды, что означает, что вы можете сказать «Привет, Портал», чтобы разбудить устройство и попросить его вызвать человека в вашей сети. Компания также добавила поддержку живых эффектов дополненной реальности для лица и голоса. Функция Smart Sound может улучшить качество звука, уменьшая фоновые шумы.

Устройство также поставляется с поддержкой функции “картинка в картинке», позволяющая смотреть телешоу, при этом не прекращая общения с друзьями и членами семьи. Portal TV также поддерживает множество потоковых сервисов, таких как Prime Video, Showtime, CBS All Access и Starz.

Устройство поступит в продажу 5 ноября и будет стоить $149.

По материалам НВ
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