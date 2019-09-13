НАБУ завело три дела на главу Нацбанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Яковом Смолием.

Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Украинская правда со ссылкой на руководителя пресс-службы Нацагентства по борьбе с коррупцией (НАПК) Александра Свириденко.

“Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования”, – сказал Свириденко.

По его словам, следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и сегодня уже получили от НАПК доступ к декларациям Смолия.

Напомним, в августе в НАПК заявили о нарушениях на миллионы в декларации главы НБУ. Так, Смолий “забыл” внести в декларации за три года имущество на более чем 18 млн гривен.

Тогда в НБУ утверждали, что Яков Смолий не получал информацию о результатах проверки его деклараций, но готов сотрудничать с антикоррупционными органами.