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НАБУ завело три дела на главу Нацбанка

НАБУ завело три дела на главу Нацбанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Яковом Смолием.

Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Украинская правда со ссылкой на руководителя пресс-службы Нацагентства по борьбе с коррупцией (НАПК) Александра Свириденко.

“Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования”, – сказал Свириденко.

По его словам, следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и сегодня уже получили от НАПК доступ к декларациям Смолия.

Напомним, в августе в НАПК заявили о нарушениях на миллионы в декларации главы НБУ. Так, Смолий “забыл” внести в декларации за три года имущество на более чем 18 млн гривен.

Тогда в НБУ утверждали, что Яков Смолий не получал информацию о результатах проверки его деклараций, но готов сотрудничать с антикоррупционными органами.

По материалам Корреспондент.net
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