Умные телевизоры и колонки передают данные пользователей третьим сторонам

Умные телевизоры передают конфиденциальные данные своих пользователей сторонним компаниям, среди которых Netflix, Google, Facebook, а также рекламные агентства.

К таким выводам пришли ученые по итогам двух крупных исследований. Об этом сообщает DailyComm.

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Исследователи обнаружили, что ряд телевизоров Smart TV, в том числе производства Samsung и LG, а также мультимедийные цифровые приставки Roku и Amazon FireTV, передавали Netflix и сторонним рекламным компаниям такие частные данные, как местоположение и IP-адрес.

Также выяснилось, что личные данные пользователей отправляют третьим лицам и другие устройства со смарт-функциями, такие как умные колонки и камеры. Среди тех, кому отправлялась информация, – Spotify и Microsoft.

Amazon, Google, Akamai и Microsoft были частыми адресатами, которым отправлялись данные пользователей. Ученые связывают это с тем, что данные компании предоставляют облачные и сетевые услуги для умных устройств.

Сторонние компании получают данные о типе устройств, местонахождении и даже о том, когда ими пользуются. Таким образом они могут узнать, когда люди отсутствуют или присутствуют дома, предупреждают исследователи.

Исследование еще раз поднимает проблематику конфиденциальности данных пользователей в интернете и подчеркивает необходимость усиления контроля в этой сфере.