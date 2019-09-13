Межбанк: нас ждет насыщенный день

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Четверг на валютном рынке снова пройдет очень активно. Внутренних факторов, влияющих на поведение участников торгов и курсовой тренд, на межбанке останется два:
1) Период расчетов с бюджетом у клиентов. Бизнес до конца этой недели будет рассчитываться с государством по налогам и основная часть клиентов направит на это свои основные гривневые ресурсы. А те, у кого их не хватит – будут продавать валюту, чтобы закрыть бюджетные платежи. Это увеличит предложение валюты на рынке и одновременно снизит возможности по ее покупке у импортеров, что сработает в пользу укрепления гривны;
2) Действия НБУ, операции нерезидентов с ОВГЗ и ситуация на наличном рынке.
Избыток предложения доллара на межбанке будет выкупать НБУ для пополнения резервов – чем периодически станет оказывать поддержку валюте, противодействуя ее дальнейшему существенному обвалу.
Нерезиденты будут активны на вторичном рынке по операциям с ОВГЗ, что периодически в течение дня будет менять соотношение спроса и предложения по валюте и иногда “помогать” спекулянтам по раскачке курса.
Но к внутренним факторам влияния на курс добавится и внешний – решение ФРС об очередном (втором за очень короткий период времени) снижении процентной ставки. Теперь уже до 1,75-2% годовых. По факту, на денежном рынке ставки ФРС окажутся еще ниже – около 1,7-1,8% годовых. Кроме стимуляции собственно экономики США и удешевлении займов для прямых клиентов, это делает все более привлекательными спекулятивные игры с валютными ресурсами. В том числе и за счет привлечения средств в США и покупке тех же ОВГЗ в Украине. Даже с учетом всех рисков этих сделок – маржа у фондовых игроков достаточно высокая. Это дополнительно привлечет новые вливания иностранцев в украинские облигации и опосредованно будет укреплять позиции гривны на нашем межбанке в момент распродаж валюты нерезидентами под покупки гривневых ОВГЗ. Это сработает не как эффект одного дня, а будет оказывать долгосрочное влияние на наш рынок.
Мы ожидаем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до 220-235 млн долларов при заключении до 440-480 сделок.
Курс доллара, по нашим прогнозам, в четверг будет находиться в пределах коридора 24,55-24,75 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,65 / 24,67
евро – 27,26 / 27,27
российский рубль – 0,3829 / 0,3833
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