В столице Латвии хотят ввести пошлину для туристов

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С 2021 года туристы, посещающие Ригу, будут платить пошлину, которая пойдет на финансирование развития латвийской столицы и ее популяризацию за рубежом.
Соответствующий проект одобрили власти Риги.
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С каждого отеля или хостела планируется брать по 1 евро в день за пребывание каждого туриста, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста. Ночлег детей до 12 лет пошлиной не облагается.
Отели должны будут ежемесячно отчитываться на специальном портале о количестве отдыхающих и о сумме уплаченной за них пошлины. Предварительно на этом портале им нужно будет зарегистрироваться как плательщикам пошлины.
В соседней Литве туристическая пошлина была введена 1 января 2016 г. в Каунасе и 1 июля 2018 г. в Вильнюсе.
Аналогичные туристические пошлины существуют во многих туристических городах, в том числе в Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне.
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