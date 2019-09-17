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В столице Латвии хотят ввести пошлину для туристов

В столице Латвии хотят ввести пошлину для туристов

С 2021 года туристы, посещающие Ригу, будут платить пошлину, которая пойдет на финансирование развития латвийской столицы и ее популяризацию за рубежом.

Соответствующий проект одобрили власти Риги.

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С каждого отеля или хостела планируется брать по 1 евро в день за пребывание каждого туриста, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста. Ночлег детей до 12 лет пошлиной не облагается.

Отели должны будут ежемесячно отчитываться на специальном портале о количестве отдыхающих и о сумме уплаченной за них пошлины. Предварительно на этом портале им нужно будет зарегистрироваться как плательщикам пошлины.

В соседней Литве туристическая пошлина была введена 1 января 2016 г. в Каунасе и 1 июля 2018 г. в Вильнюсе.

Аналогичные туристические пошлины существуют во многих туристических городах, в том числе в Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне.

По материалам Економічна Правда
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