Ирина Проскурина: сколько стоит стать моделью в США?

Если вы решились на кардинальное изменение своей жизни и готовы стать моделью, или даже топ, супер моделью в США, – стоит хорошенько подготовиться к этому шагу, все просчитать.

Виза и билеты

Все начинается с оформления визы. Вы можете оформить сами и оплатить только консульский сбор $160 или же обратиться в специальную компанию, чтобы оформили правильно. Тогда услуга будет стоить еще от 100 до 500 долларов.

В расходы также добавляйте затраты на дорогу до посольства в назначенный день на интервью, если вы не из Киева.

Когда с визой все улажено, покупаем билет на самолет — обычно стоит в районе $800-900. Можно и за $600 словить, но будете сутки лететь с тремя пересадками. Лучше брать туда и обратно: дешевле и если вы по туристической визе, то у офицера будет меньше вопросов на границе. Есть обратный билет – значит, турист в США не собирается оставаться.

Жилье

Если вы уже модель, то имеете право жить в бесплатной модельной квартире. Это существенно экономит бюджет. Или остановиться на первое время у друзей, если, конечно, такие у вас в Штатах есть.

Если такие опции не подходят, то остаются варианты – хостелы, отели, комнаты, квартиры. Если говорить о Нью-Йорке, лучше всего сначала снять хостел за $50-70 в сутки, поскольку отель намного дороже. А потом самостоятельно ходить смотреть себе жильё. Так я, по крайней мере, сделала в своё время.

Самый дешевый вариант — место в комнате, будет стоить $350-400 в месяц. Комната отдельно — за $750 и выше.

Квартира-студия – от $900, однокомнатная потянет на все $1200 и выше. И сейчас мы говорим про любой район, кроме Манхеттена — там цены другие. Советую начинать с Бруклина.

Питание

Немало денег из бюджета тянет питание, но в США на этом можно сэкономить с помощью огромного количества фастфуд заведений. В Нью-Йорке есть огромное количество кафешек, начиная от уличных и заканчивая лучшими в мире ресторанами.

Поэтому здесь на $100-200 можно месяц питаться или же за один раз потратить их в ресторане.

Почему деньги уходят быстро?

Когда вы в новом городе, то деньги нужны буквально на все – ведь свой быт нужно обустроить практически с нуля. Если у вас еще и медицинской страховки нормальной нет, то придется и за лечение заплатить немало в случае болезни.

И хоть я все эти этапы и проблемы прошла, и ощутила на себе, моё любимое выражение: не нужно меньше тратить, нужно больше зарабатывать. Если будет много работы, то и расходы оплатить можно, и жить в достатке. А для того, чтобы зарабатывать, Нью-Йорк подходит идеально.

Финансовые риски, конечно же, существуют. Поэтому по прилету нужно сразу найти дополнительную работу на неполный день. А в остальное время строить модельную карьеру. Я работала хостес в ресторане и зарабатывала $15 в час, трудилась полдня. Потом бежала на кастинги или фотосессии, вечером ещё и училась в языковой школе. Потом и в колледже.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда расходы превышают финансовые возможности, нужно не тратить лишнего в первое время. Например, не покупать косметику и вещи – отложить такие покупки на потом. Еду можно готовить дома, так дешевле. Пользоваться метро, а не такси.

Первое время всем сложно, это однозначно. Но главное не сдаться через месяц. Поэтому кроме финансовой подготовки, нужна моральная. Не бояться рискнуть.

Английский, конечно, желательно знать, но не обязательно. Многие не знают и им сложно, но они все равно живут многие годы и язык так и не учат. В США любят специалистов, поэтому чем больше у вас различных дипломов и сертификатов, тем лучше. Но все это не обязательно – здесь демократия.

О заработке

Большинству же интересно, отбиваются ли такие затраты после подписания контрактов на сотрудничество? Зарабатывают модели по-разному. Зависит и от внешности, и от того, сколько лет в бизнесе и насколько человек активный.

Модель может заработать $30 в час за промо работу, а может $150-200 в час за неформальное мероприятие. Допустим, lunch in – это когда все в ресторане кушают, а модель дефилирует мимо столиков в новой коллекции. Обычно это в рамках сбора денег на медицинские нужды или для детей.

Если вы модель и снимаетесь для каталогов с одеждой, то за один такой проект платят от $500 и выше. Если мировой бренд, то и $10 000-15 000 за видео. Стоит отметить, что на такие гонорары и кастинг совсем немаленький.

Если говорить о топ моделях или супер моделях, то там уже совершенно другие расценки – к примеру, Кэндис Свейнпол, главная модель Victoria’s Secret, заработала $7 000 000 за год.

Ирина Проскурина, учредитель агентства Forma Models, Нью Йорк