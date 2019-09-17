Сколько нового жилья строится в Украине с начала года - Госстат

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В течение января-июня в Украине началась работа по возведению более 62 тысяч квартир в жилых домах с двумя и более квартирами.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Читайте также: Аренда квартир в Украине: где больше предложений и какова средняя стоимость
Количество квартир на начало строительства по регионам в январе-июне 2019 года составляет 62 448 единиц.
Следует также добавить, что общая площадь жилых многоквартирных домов, возведение которых началось в этот период, составляет 5 492 919 кв.м.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют изменить порядок растаможки "еврономеров"Вчера, 09:07 - 4697 4
ВР ввела кэшбэк за выявление нелегальных продавцовВчера, 19:03 - 3042 3
"Мотор Сич" в октябре возобновит рейсы Запорожье-КиевВчера, 16:29 - 385 3
Межбанк: Нацбанк пытался спасать долларВчера, 18:00 - 37329 2
Налоговые изменения: эксперты прогнозируют девальвацию гривны и безработицуВчера, 21:03 - 3002 2
Межбанк: Нацбанк пытался спасать долларВчера, 18:00 - 37329 2
Рада приняла закон о РРО для детенизации в сфере торговлиВчера, 16:05 - 3338 1
ВР ввела кэшбэк за выявление нелегальных продавцовВчера, 19:03 - 3042 3
Налоговые изменения: эксперты прогнозируют девальвацию гривны и безработицуВчера, 21:03 - 3002 2
Xiaomi показала безрамочный смартфон с экраном-водопадом (фото)Вчера, 23:05 - 2192
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)Вчера, 12:10 - 1122
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 921
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1438
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1178 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 2106 7