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Сколько нового жилья строится в Украине с начала года - Госстат

Сколько нового жилья строится в Украине с начала года - Госстат

В течение января-июня в Украине началась работа по возведению более 62 тысяч квартир в жилых домах с двумя и более квартирами.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Количество квартир на начало строительства по регионам в январе-июне 2019 года составляет 62 448 единиц.

Следует также добавить, что общая площадь жилых многоквартирных домов, возведение которых началось в этот период, составляет 5 492 919 кв.м.

По материалам УНН
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