Маск рассказал о семиместной Tesla Model S

Семиместная Tesla Model S получила пять сидений, как и обычно, а еще два развернутых назад кресла расположились в багажном отделении универсала.

Об этом Илон Маск написал в комментарии на своей страничке в Twitter.

По его словам, задние кресла будут несколько меньше за остальные, но они, вероятно, рассчитаны не только на детей, а и на взрослых пассажиров. Сиденья оснащены специальными ремнями безопасности для увеличения безопасности задних пассажиров.

При этом, если кресла не используются, то их можно сложить так, чтобы задействовать багажник для перевозки грузов.

Сам Маск, вероятно, был одним из инициаторов создания Model S с дополнительными креслами. Он имеет пять детей и еще в 2014 году устроил семейное путешествие на электрокаре с дополнительными сиденьями.

Тогда на Model S он совершил эпическую поездку длиной более пяти тысяч километров из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Путешествие было частично сделано как способ продвинуть сеть Supercharger, которая начинала свое расширение.