По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (33,978 млн и 37,453 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 35), максимальный курс продажи доллара 26,67 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,70-24,71 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 91 активные заявки по доллару на сумму 71,431 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,6700 – 20 00025,0000 – 7 77724,7300 – 10 00024,7200 – 40 00024,7000 – 20 00024,7000 – 5 00024,7000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,6800 – 1 000

24,7000 – 15 000

24,7000 – 25 000

24,7000 – 21 000

24,7000 – 37 000

24,7000 – 25 000

24,7000 – 3 500

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7229 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,6957 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.