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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (33,978 млн и 37,453 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 35), максимальный курс продажи доллара 26,67 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,70-24,71 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 91 активные заявки по доллару на сумму 71,431 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,6800 – 1 000
24,7000 – 15 000
24,7000 – 25 000
24,7000 – 21 000
24,7000 – 37 000
24,7000 – 25 000
24,7000 – 3 500
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7229 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,6957 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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