Власти региона на юге Италии заплатят 25 000 евро каждому, кто переедет и запустит бизнес

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Один из самых маленьких регионов на Юге Италии Молизе запустил интересную муниципальную программу, чтобы привлечь новых жителей. Каждому, кто захочет жить и строить бизнес в городе, власти будут выплачивать по 700 евро в месяц в течение 3 лет. В сумме новоприбывший получит примерно 25 000 евро.
Об этом сообщает The Guardian.
На сегодня население Молизе составляет 305 000 жителей. В самом маленьком из городов — Рокассикура — проживает всего 520 человек. При этом ежегодно город теряет 10 людей, а рождается — не более 4. В 2011 году единственная школа в городе закрылась из-за недостатка учащихся.
Помимо пособия власти готовы освободить новых резидентов от налогов.
Фрилансеров также примут с распростертыми объятиями. Чтобы претендовать на безусловный доход, им нужно будет доказать, что они делают вклад в экономическое развитие региона: купить жилище и подписаться на сервисы. К слову, дом в Молизе можно купить за 50 000 евро, а снимать — за 150-200 евро в месяц.
Пока программа ограничена — выплаты предложат не более чем 40 кандидатам. Однако в будущем, если все будет хорошо, ее могут расширить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как отключиться от централизованного отопленияВчера, 14:01 - 11399 14
ГФС оштрафовала Триолан на 3,7 млрд грнВчера, 16:14 - 3344 11
Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине (инфографика)7 ч. назад - 1041 9
Стало известно, сколько украинцев довольны качеством газаВчера, 20:05 - 606 5
Межбанк: НБУ сдерживал укрепление гривныВчера, 18:10 - 5688 5
Поправки к законопроектам о РРО и кэшбэке: что известноВчера, 15:35 - 3464
ГФС оштрафовала Триолан на 3,7 млрд грнВчера, 16:14 - 3344 11
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу годаОколо часа назад - 1894
Нацкомиссия повышает тарифы для КиевводоканалаВчера, 17:05 - 1515 2
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Вчера, 15:10 - 357
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1122
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 902 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1803 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 790