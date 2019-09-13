Аэропорт Борисполь планирует начать реконструкцию второй взлетной зоны в 2020 году

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Международный аэропорт “Борисполь” пока имеет резерв по взлетно-посадочным операциям, но в 2020 году потребуется реконструкция второй взлетной зоны, которая будет продолжаться 3-5 лет и потребует 300 млн долларов вложений.
Об этом в интервью изданию “Фокус” рассказал генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.
“В следующем году нужно начинать реконструкцию второй взлётной зоны. Это проект долгосрочный, на 3-5 лет. Если не начать сейчас, потом может быть поздно… Это вторая полоса, новые рулёжные дорожки, новые стоянки, грузовой терминал, новая аварийно-спасательная станция, новая система очистки сточных вод, новая система глиссадных огней, то есть изменение параметров трассы по длине. По сути, половина аэродрома строится с нуля”, – сказал он.
Рябикин отметил, что при сохранении роста пассажиропотока к 2025 году действующая полоса будет работать с критической нагрузкой.
“Хотелось бы до этого времени завершить реконструкцию второй”, – отметил он.
По словам гендиректора аэропорта, на реконструкцию понадобится около 300 млн долларов.
“Из них около 50% пойдёт на полосу, вторые 50% – на инфраструктуру. Проект очистных сооружений достаточно дорогой”, – отметил Рябикин.
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