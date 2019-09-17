0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 186 0

Объемы продаж автомобилей в Европе рекордно сократились

Объемы продаж автомобилей в Европе рекордно сократились

В августе 2019 года рынок легковых автомобилей в ЕС сократился на 8,4%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Читайте также: Украинцы смогут ввозить авто без налога – законопроект

Такие показатели, главным образом, являются результатом высокой базы сравнения, поскольку в августе 2018 года наблюдался исключительный рост (+31,2%) накануне введения новой процедуры испытаний на соответствие транспортных средств стандартам топливной эффективности и экологичности WLTP с 1 сентября 2018 года.

Как результат, в отчетном месяце на всех пяти основных рынках Евросоюза наблюдалось снижение продаж, особенно в Испании (-30,8%) и Франции (-14,1%).

Крупнейшими национальными рынками в ЕС стали:
1. Германия (в прошлом месяце реализовано 313 748 новых машин (падение 0,8%).
2. Франция (в августе приобретено 129 257 авто).
3. Великобритания (92 573 проданных легковых автомобилей (падение 1,6%).

Среди европейских производителей рейтинг продажи таков:
1. VW Group (285 894 реализованных на рынках ЕС авто, падение – 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем).
2. PSA Group (149 453 автомобиля, что на 5,1% меньше показателя годичной давности).
3. RENAULT Group – 106 978 машин (падение 23,6%).

За первые восемь месяцев 2019 года спрос на новые автомобили в Евросоюзе снизился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в целом 10,5 млн регистраций. В этом году Германия показала скромный положительный результат (+0,9%), в отличие от других крупных автомобильных рынков ЕС, где наблюдалось падение спроса.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.