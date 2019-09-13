0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Microsoft разрабатывает новую операционную систему

Microsoft разрабатывает новую операционную систему

Microsoft занимается разработкой новой операционной системы под названием Windows Core OS.

Упоминания о Windows Core OS были найдены в официальной документации Microsoft, имеющей отношение к одному из обновлений Windows 10.

В частности, раздел, описывающий свойства, которые могут быть заполнены библиотекой журналов Windows, имеет упоминание о Windows Core OS.

Эти строки были добавлены в документ 19 апреля текущего года, но обнаружили их только сейчас.

Предполагается, что новая ОС нацелена на новый тип устройств — мобильные ПК с двумя экранами.

По неофициальной информации, нечто подобное Microsoft может представить уже в октябре.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.