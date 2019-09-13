Microsoft разрабатывает новую операционную систему

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Microsoft занимается разработкой новой операционной системы под названием Windows Core OS.
Упоминания о Windows Core OS были найдены в официальной документации Microsoft, имеющей отношение к одному из обновлений Windows 10.
В частности, раздел, описывающий свойства, которые могут быть заполнены библиотекой журналов Windows, имеет упоминание о Windows Core OS.
Эти строки были добавлены в документ 19 апреля текущего года, но обнаружили их только сейчас.
Предполагается, что новая ОС нацелена на новый тип устройств — мобильные ПК с двумя экранами.
По неофициальной информации, нечто подобное Microsoft может представить уже в октябре.
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