Microsoft разрабатывает новую операционную систему

Microsoft занимается разработкой новой операционной системы под названием Windows Core OS.

Упоминания о Windows Core OS были найдены в официальной документации Microsoft, имеющей отношение к одному из обновлений Windows 10.

В частности, раздел, описывающий свойства, которые могут быть заполнены библиотекой журналов Windows, имеет упоминание о Windows Core OS.

Эти строки были добавлены в документ 19 апреля текущего года, но обнаружили их только сейчас.

Предполагается, что новая ОС нацелена на новый тип устройств — мобильные ПК с двумя экранами.

По неофициальной информации, нечто подобное Microsoft может представить уже в октябре.