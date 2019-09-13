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Межбанк: среда может сыграть на руку гривне

Межбанк: среда может сыграть на руку гривне

Среда на валютном рынке пройдет очень динамично. На поведение участников торгов и курсовой тренд на межбанке будут влиять следующие факторы:

1) Результаты вчерашнего аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ и необходимость расчетов по нему сегодня. Минфин продал гривневых облигаций на сумму 2,758 млрд гривен при очень активном интересе к ним со стороны нерезидентов. Они уже вчера продавали валюту под сегодняшние расчеты по этим покупкам и продолжат это делать сегодня. НБУ будет выкупать излишек предложения доллара в резервы через Matching;

2) Начало периода бюджетных платежей у клиентов. Компании до 20-го числа должны рассчитаться с государством по налогам и многие клиенты будут продавать валюту, чтобы профинансировать эти расходы. Это добавит предложения валюты на рынке на фоне снижения спроса (у покупателей тоже есть налоговые обязательства и лишней гривны у них тоже нет);

3) Поведение наличного рынка и психологический настрой клиентов на продолжение укрепления гривны. В обменниках идет постепенное снижение котировок при низком уровне спроса на валюту. Это позволяет формировать нисходящий тренд как по безналичному, так и наличному доллару. А закрепление позиций нацвалюты ниже 24,80-25,00 гривен за доллар формирует продолжение ревальвационных ожиданий у населения и бизнеса.

Начало бюджетных платежей и необходимость расчетов по аукциону за купленные облигации отразится на статистике торгов 18 сентября. Мы ожидаем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до 310 млн долларов при заключении до 640 сделок. Спекулянты продолжат попытки покачать курс с общим настроем на падение котировок.

Курс доллара по нашим прогнозам в среду будет находиться в пределах коридора 24,55-24,80 гривен.

Ниже этого порога котировки не пойдут из-за выходов Нацбанка с выкупом излишков доллара на торгах и поддержки регулятором таким образом американской валюты.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,74 / 24,76
евро – 27,29 / 27,31
российский рубль – 0,3843 / 0,3848

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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