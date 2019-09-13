0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Три последних шатдауна в США обошлись в $4 млрд

Три последних шатдауна в США обошлись в $4 млрд

Последние три временные приостановки работы федеральных учреждений США (шатдаун) обошлись налогоплательщикам страны примерно в 4 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют результаты межпартийного исследования. Отчет во вторник опубликовали сенаторы – республиканец Роб Портман и демократ Том Карпер. В документе говорится о расходах федерального правительства во время полного или частичного прекращения работы в течение 52 дней за последние пять лет.

Из общей суммы в 4 млрд долларов минимум 3,7 млрд долларов пошли на выплаты госслужащим, которых отправили в принудительные отпуска.

Сенаторы отмечают, что сумма расходов намного больше, потому что ряд ведомств, в частности Министерство обороны США, не предоставили данные.

Новый финансовый год в США наступает 1 октября. Соответственно до 30 сентября должен быть принят бюджет. Если этого не произойдет, то наступит очередной шатдаун. За бюджетный законопроект Палата представителей Конгресса США планирует голосовать на следующей неделе, поэтому есть прогнозы на избежание шатдауна.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.