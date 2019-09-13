Три последних шатдауна в США обошлись в $4 млрд

Последние три временные приостановки работы федеральных учреждений США (шатдаун) обошлись налогоплательщикам страны примерно в 4 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют результаты межпартийного исследования. Отчет во вторник опубликовали сенаторы – республиканец Роб Портман и демократ Том Карпер. В документе говорится о расходах федерального правительства во время полного или частичного прекращения работы в течение 52 дней за последние пять лет.

Из общей суммы в 4 млрд долларов минимум 3,7 млрд долларов пошли на выплаты госслужащим, которых отправили в принудительные отпуска.

Сенаторы отмечают, что сумма расходов намного больше, потому что ряд ведомств, в частности Министерство обороны США, не предоставили данные.

Новый финансовый год в США наступает 1 октября. Соответственно до 30 сентября должен быть принят бюджет. Если этого не произойдет, то наступит очередной шатдаун. За бюджетный законопроект Палата представителей Конгресса США планирует голосовать на следующей неделе, поэтому есть прогнозы на избежание шатдауна.