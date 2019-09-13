Гендиректор "Укрпочты" предлагает ее приватизировать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Генеральный директор государственной компании “Укрпочта” Игорь Смелянский предлагает приватизировать ее.
Об этом он заявил 14 сентября, рассказывая о предложениях развития компании, с которыми он обращается к новому правительству.
“Решить вопрос пенсионного тарифа, разрешить нам открывать банковские счета и приватизировать”, – заявил Смелянский.
Он добавил, что “Укрпочта” будет всегда выполнять обязательства по доставке корреспонденции как член Всемирного почтового союза.
В мае Смоленской заявил о намерениях продать здание Главпочтамта в Киеве, а также сортировочные центры и офисы компании в областных центрах. По его словам, компания “охотно продаст историческое здание в центре Киева” и переедет в более компактное здание в другом районе города. Впрочем, для продажи имущества компания должна получить разрешение правительства, поскольку пока не имеет на это права.
13 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. По данным заместителя председателя комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы (фракция “Слуга народа”), в Украине насчитывается более тысячи таких объектов.
По ее словам, в настоящее время перечень объектов, запрещенных к приватизации, наполнен на 90 процентов малыми объектами приватизации. Она также отметила, что в законе “О приватизации государственного и коммунального имущества” содержатся критерии, которые определяют, что не подлежит приватизации: дороги, газотранспортная система, метрополитен и другие стратегические инфраструктурные объекты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроектВчера, 11:02 - 67250 21
Как отключиться от централизованного отопленияВчера, 14:01 - 10688 12
ГФС оштрафовала Триолан на 3,7 млрд грнВчера, 16:14 - 2920 9
lifecell запускает новый тариф за 20 грнВчера, 12:11 - 10957 9
Стало известно, сколько украинцев довольны качеством газаВчера, 20:05 - 500 5
lifecell запускает новый тариф за 20 грнВчера, 12:11 - 10957 9
Как отключиться от централизованного отопленияВчера, 14:01 - 10688 12
Межбанк: НБУ сдерживал укрепление гривныВчера, 18:10 - 4825 5
Поправки к законопроектам о РРО и кэшбэке: что известноВчера, 15:35 - 3247
Какие документы нужно предоставить для получения пособия многодетным семьямВчера, 13:02 - 3148 2
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Вчера, 15:10 - 281
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1102
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 881 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1778 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 777