Гендиректор "Укрпочты" предлагает ее приватизировать

Генеральный директор государственной компании “Укрпочта” Игорь Смелянский предлагает приватизировать ее.

Об этом он заявил 14 сентября, рассказывая о предложениях развития компании, с которыми он обращается к новому правительству.

“Решить вопрос пенсионного тарифа, разрешить нам открывать банковские счета и приватизировать”, – заявил Смелянский.

Он добавил, что “Укрпочта” будет всегда выполнять обязательства по доставке корреспонденции как член Всемирного почтового союза.

В мае Смоленской заявил о намерениях продать здание Главпочтамта в Киеве, а также сортировочные центры и офисы компании в областных центрах. По его словам, компания “охотно продаст историческое здание в центре Киева” и переедет в более компактное здание в другом районе города. Впрочем, для продажи имущества компания должна получить разрешение правительства, поскольку пока не имеет на это права.

13 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. По данным заместителя председателя комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы (фракция “Слуга народа”), в Украине насчитывается более тысячи таких объектов.

По ее словам, в настоящее время перечень объектов, запрещенных к приватизации, наполнен на 90 процентов малыми объектами приватизации. Она также отметила, что в законе “О приватизации государственного и коммунального имущества” содержатся критерии, которые определяют, что не подлежит приватизации: дороги, газотранспортная система, метрополитен и другие стратегические инфраструктурные объекты.