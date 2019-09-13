Зеленский ожидает, что ЕБРР увеличит инвестиции до более 1 миллиарда евро в год

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Европейский банк реконструкции и развития в последующие 2-3 года нарастит инвестиции до более чем 1 миллиарда евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине.

Об этом он заявил на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, передает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. По его словам, Украина ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк.

Он добавил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов.

“В частности, разработан при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о сплите, который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе”, – говорится в сообщении.

Президент заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которого планируют продолжать.