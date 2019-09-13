Зеленский ожидает, что ЕБРР увеличит инвестиции до более 1 миллиарда евро в год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский ожидает, что Европейский банк реконструкции и развития в последующие 2-3 года нарастит инвестиции до более чем 1 миллиарда евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине.
Об этом он заявил на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, передает пресс-служба президента.
Зеленский отметил, что встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. По его словам, Украина ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк.
Он добавил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов.
“В частности, разработан при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о сплите, который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе”, – говорится в сообщении.
Президент заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которого планируют продолжать.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроектВчера, 11:02 - 62659 21
Как отключиться от централизованного отопленияВчера, 14:01 - 10216 11
ГФС оштрафовала Триолан на 3,7 млрд грнВчера, 16:14 - 2589 9
lifecell запускает новый тариф за 20 грнВчера, 12:11 - 10176 7
Стало известно, сколько украинцев довольны качеством газаВчера, 20:05 - 410 5
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроектВчера, 11:02 - 62659 21
Как отключиться от централизованного отопленияВчера, 14:01 - 10216 11
lifecell запускает новый тариф за 20 грнВчера, 12:11 - 10176 7
Межбанк: "борьба" за курс продолжитсяВчера, 11:20 - 8263
Межбанк: НБУ сдерживал укрепление гривныВчера, 18:10 - 4359 5
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Вчера, 15:10 - 242
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1090
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 869 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1767 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 766