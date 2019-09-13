Межбанк: НБУ сдерживал укрепление гривны

Постепенное укрепление позиций гривны сегодня достаточно активно сдерживалось Нацбанком, который в последнее время достаточно активно борется с подорожанием нацвалюты.

За день доллар снизился с 24,76/24,80 лишь до 24,74/24,76 гривен, хотя на начальном этапе у него были все шансы обвалиться к уровням 24,65 гривен и даже чуть ниже. Но Нацбанк ,видимо, не был особо заинтересован в таком развитии событий и очень быстро вышел на рынок с выкупом 20 млн долларов по 24,77. Именно это “изъятие” долларового навеса с межбанка и позволило части нерезидентов успеть достаточно выгодно продать валюту на межбанке, а экспортерам – получить дополнительные 5-10 копеек на долларе при продаже своей выручки.

Ход торгов:

Уже с первых минут сессии предложение превышало спрос и с учетом проводимого сегодня аукциона по размещению ОВГЗ – продавцы не особо могли торговаться. Покупатели откровенно диктовали свои условия и это грозило продавцам очередными курсовыми потерями при заключении сделок. Но НБУ вышел на межбанк с выкупом излишка доллара через Matching и купил 20 млн долларов по 24,77 гривен. Это частично сняло напряжение на межбанке и котировки просели с утренних 24,76/24,80 гривен только до 24,75/24,78 к 11:00, хотя изначально он мог провалиться ниже 24,70 гривен с целью в 24,65 гривен к концу сессии.

Благодаря действиям НБУ и за счет покупок небольшого числа крупных покупателей – курс на 12:00 зафиксировался на отметке 24,755/24,78 гривен и на уровне 24,775/24,80 к обеду.

После обеда доллар уже топтался в пределах коридора 24,755-24,775/24,78-24,80 гривен, а завершилась сессия уровнем 24,74/24,76.

Главные события 17 сентября на межбанке:

1) Проседание котировок доллара с утренних 24,76/24,80 гривен до 24,74/24,76 к концу сессии за счет скупки валюты Нацбанком;

2) НБУ выкупал излишек доллара на межбанке через Matching по цене 24,77 гривен. Купил, по нашим данным, порядка 20 млн долларов;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,7637 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 18 сентября установлен на уровне 24,764520.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,75 / 24,78

евро – 27,28 / 27,31

российский рубль – 0,3859 / 0,3864

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1049/ 1,1051

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