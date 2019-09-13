Экономист спрогнозировал курс доллара к концу года

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В Украине к концу 2019 года курс доллара может подняться до 27 гривен.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.
В этом году динамика курса отличается от прошлых периодов, объясняет эксперт. Традиционно с осени и до нового года начинается период девальвации, но в этом году традиция была нарушена.
“В этом году несколько необычная ситуация. К концу года доллар может стоить до 27 гривен. Это не должно привести к негативным последствиям”, – заявил Юрчишин.
По его словам, срыва бюджета ожидать не стоит. Факторы, влиявшие на рост национальной валюты, закончились. Он прогнозирует, что к концу года ситуация восстановится.
“Есть несколько причин, связанных с притоком валюты в Украину. Это выборы – под них приходит валюта. Это значительные поступления от работающих за рубежом. И это поступления нерезидентов на рынок облигаций внутренних государственных займов. Это более $3 млрд. Все три фактора уже завершились. Есть даже наблюдение, что ОВГЗ, находящиеся в собственности нерезидентов, начинают уменьшаться”, – сказал Юрчишин.
По мнению экономиста, паниковать, что гривна поднимется до 8 или 10 за доллар, не стоит. Бюджетные риски также преувеличивать не стоит, учитывая поступления в бюджет.
“В ближайшее время, учитывая, что у нас есть отрицательное внешние и торговое сальдо, ожидаются значительные выплаты, гривна немного просядет. Проблемы, которые есть, в том числе, могут быть компенсированы за счет столь сверхвысокого притока на рынок ОВГЗ. Рост дефицита, скорее всего, будет”, – подытожил экономист.
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