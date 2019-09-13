ГФС оштрафовала Триолан на 3,7 млрд грн

Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск компании Триолан.Мани в Главное управление ГФС в городе Киеве об отмене налогового уведомления-решения, которым к провайдеру за нарушение Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте применен штраф в размере 3,7 млрд грн.

Об этом сообщает FINBALANCE со ссылкой на судебные материалы дела.

Как стало известно ГФС, компания Триолан.Мани переводила средства в гривнах через программно-технические комплексы самообслуживания без использования регистраторов расчетных операций.

По результатам налоговой проверки, проведенной 1 марта этого года, фискалами было установлено, что в период с 1 января 2016 года по 22 февраля 2019 года использовались 234 соответствующих ПТКС, а объем операций по приему наличных средств составил 738,6 млн грн. И хотя деньги сдавались в банк, однако они “в кассовой книге не отражены, приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера на вышеуказанную сумму не складывались, и как следствие указанная сумма средств не оприходована”.

Учитывая это, фискалы наложили штраф на провайдера Триолан.Мани в размере 3,7 млрд грн.

“Истец был обязан осуществлять учет наличности в кассовой книге на полную сумму ее фактических поступлений (до ПТКС) на основании приходных кассовых ордеров, чего истцом по собственному усмотрению сделано не было”, – подчеркнул суд.