HTC планирует свое возвращение на рынок смартфонов

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Бизнес HTC демонстрирует явные признаки выздоровления (в августе был зафиксирован рост выручки на 67%) и сейчас компания планирует свое возвращение на рынок смартфонов.
Начать HTC планирует с малого, наращивая выпуск смартфонов с умом. В частности, как отметил президент HTC Taiwan Даррен Чен, поскольку сейчас смартфоны стоимостью ниже NT$10 000 ($323) составляют более 60% общего объема продаж на местном рынке, HTC намерена сфокусироваться на выпуску новых моделей, ориентированных именно на этот сегмент.
Напомним, недавно HTC возродила линейку недорогих смартфонов Wildfire. Логично предположить, что именно новые модели линеек Wildfire и Desire составят основу предложения компании.
HTC также хочет продвигать свой магазин приложений Viveport VR в сотрудничестве с операторами, которые предлагают решения, использующие смартфон, а не автономные модели.
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