Все об этапах доставки товаров из Китая в Украину

Посылки из Китая проходят длинный путь, прежде чем попадают в руки владельца. Маршрут включает стадии упаковки, оформления документации, транспортировки. В этой статье раскроем подробно, как происходит доставка товаров из Китая в Украину.

Подготовительные этапы перевозки товаров из Китая

Первый шаг – поиск и заказ вещей в китайских Интернет-магазинах. Маркетплейсов существует несколько. Надежными и проверенными многими клиентами считаются Taobao и Tmall. Заказывайте на этих площадках различную продукцию:

одежду и обувь;

ювелирные изделия;

мебель и предметы декора;

спортивный инвентарь;

технику;

игрушки и детские товары.

Далее следует выбрать перевозчика – компанию, которая возьмет на себя организационные задачи и доставит посылку на приемлемых для заказчика условиях. К таким условиям относятся сроки, правила работы с грузом, виды транспортировки и цены. Качественная доставка из Китая в Киев от Meest China выполняется на таких основах:

1. Бесплатная доставка товаров по Китаю из Интернет-магазина на склад в Гуанчжоу.

2. Консолидация в одну посылку, если клиент заказывал предметы от разных продавцов.

3. Быстрое таможенное оформление документации, легальная перевозка.

4. Выбор подходящей доставки с описанием условий – авиадоставка и доставка поездом.

5. Отправка по городам Украины дополнительно не оплачивается, она уже включена в тариф.

6. Онлайн отслеживание перемещения посылки. Вы сможете отследить посылку из Китая по номеру заказа в специальной форме на сайте https://meest.cn/tracking и узнать о времени ее доставки.

Этапы транспортировки

После того, как вы выбрали товары и оформили посылки в системе перевозчика, нужно указать вид доставки. На Мист функционируют два вида:

авиадоставка со сроком перевозки 9-12 дней;

перевозка поездом занимает 35-40 дней.

Стоимость каждого вида прописана в условиях на сайте компании.

Под выбранный способ доставки сотрудники упаковывают груз, чтобы он безопасно транспортировался. Команда самостоятельно занимается доставкой посылки из магазина на свой склад, переупаковкой, оформлением документации для таможенной службы, страхованием груза, погрузкой на транспортное средство. Все этапы под строгим контролем специалистов компании Meest China.

Задачи заказчика – оформить доставку и встретить курьера в указанный день, когда сотрудники компании сообщат о прибытии. Подробнее о перемещении груза можете узнавать в системе Мист – на сайте в личном кабинете или через специальное приложение. Там же задавайте функции о работе с посылками – объединение нескольких в одну кладь или распределение большего багажа на мелкие контейнеры. Заказывайте и устанавливайте задачи, все остальное сделают специалисты – надежно запакуют продукцию, оформят разрешения и привезут посылку курьером вам прямо в руки по назначенному адресу в Украине.