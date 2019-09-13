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В Париже тестируют электрическое летающее такси

В Париже тестируют электрическое летающее такси

В Париже тестируют электрическое летающее такси, которое курсирует по реке Сена.

Об этом говорится в сюжете “ТСН”.

По воде электрокар передвигается на трех лопастях, благодаря чему судно не раскачивает во время движения. Летающее такси развивает скорость до 30 км/час. Пока разработчики проводят испытания, а туристы смогут покататься на нем уже весной 2020 года.

Прогулка на летающем такси обойдется в полсотни евро.

Разработала транспорт французская компания и уже даже подобрала ему подходящее название – “Пузырьчик”.

По материалам ТСН
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