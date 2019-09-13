Польский сервис начал доставку еды к выходам на посадку

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Польский сервис доставки еды огласил о возможности пользователей получить доставку у выходов на посадку в одном из аэропортов Варшавы.
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Платформа foodtogate.pl сможет доставить питание пассажирам аэропорта Шопена в столице Польши.
Для оформления заказа нужно выбрать язык интерфейса и валюту оплаты, среди которых доллар, евро или польский злотый, а затем наполнить корзину и оплатить заказ.
Доставка работает к любому выходу на посадку, но по предварительной оплате и при обязательной регистрации профиля.
В меню предоставлены различные продукты и напитки, есть возможность заказать даже комплексные завтраки, десерты, снэки или свежие фрукты.
График работы сервиса: 04:00 – 22:00.
Компания обещает доставить еду в кратчайшие строки – за 25 минут. По истечении этого времени вы сможете вернуть оплату заказа.
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