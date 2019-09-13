В Укрзализныце обнаружили недостачу на 3 млн грн

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Более 3 млн грн имущественного ущерба нанесли «Укрзализныце» в производственном подразделении «Синельниковское пассажирское вагонное депо».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Это установлено в результате проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей этого депо при смене руководства.
Во время работы инвентаризационной комиссии были выявлены нарушения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью депо, в том числе внесение недостоверной информации в балансовый учет, хранение необоротных активов в непригодном состоянии, недостача товарно-материальных ценностей.
Отмечается, что бывший начальник пассажирского вагонного депо, злоупотребляя служебным положением, давал противоправные указания материально-ответственным лицам, присваивал имущество путем растраты с последующим отчуждением.
В результате противоправных действий должностных и материально-ответственных лиц депо общая сумма причиненного АО «Укрзализныця» имущественного ущерба оценивается в 3,3 млн грн.
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