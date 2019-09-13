НКЦБФР намерена запустить полноценную энергетическую биржу

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку намерена запустить полноценную энергетическую биржу на основе современной клиринговой и торговой системы до 2021 года.

Об этом говорится в сообщении комиссии.

Указывается, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины и Проект энергетической безопасности USAID подписали дополнение к ранее подписанному меморандуму.

“Это на самом деле важная договоренность. Мы расширили мандат, который будет предусматривать взаимодействие по запуску современной клиринговой и торговой платформы для торговли энергетическими и финансовыми продуктами”, – сообщил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

Комиссия параллельно быстрыми темпами продолжает двигаться по направлению подготовки законодательной базы для развития в Украине организованной торговли на товарных рынках.