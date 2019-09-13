Межбанк: "борьба" за курс продолжится

В этот вторник ситуация на валютном рынке будет полностью зависеть от двух основных факторов:

1) сегодняшнего аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ;

2) приближения проплат бюджетных платежей у клиентов и их хозяйственной деятельности в эти дни.

Это отразится как на статистике торгов, так и на поведении клиентов, банков и НБУ.

Продолжение укрепления гривны в понедельник за счет новых активных продаж валюты нерезидентами под предстоящий аукцион – снова “пугает” экспортеров и делает их заложниками действий крупных нерезидентов по продаже/покупке валюты под операции с ОВГЗ. Экспортеры вынуждены опять подстраиваться под происходящее на межбанке, и быть более сговорчивыми по курсу. А скорое приближение бюджетных платежей вообще не оставляет им выбора “в борьбе” за курс.

У нерезидентов по прежнему сохраняется интерес к облигациям за счет их “сверхдоходности” по международным меркам и они активны как на первичном, так и на вторичном рынках.

Импортеры продолжат пытаться снижать котировки на межбанке за счет “игры на понижение”, в чем им активно будут помогать спекулянты. Тем более, что дефицит гривны сохраняется. Спасать валютные котировки будет Нацбанк, который продолжит выкупать излишек доллара на межбанке. Работать регулятор будет через Matching.

Мы ожидаем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до 250-310 млн долларов при заключении до 510-640 сделок с активными спекулятивными попытками покачать курс с общей тенденцией «на понижение». Курс доллара по нашим прогнозам во вторник будет находиться в пределах коридора 24,65-24,85 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,78 / 24,80

евро – 27,30 / 27,32

российский рубль – 0,3868/ 0,3873

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