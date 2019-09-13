lifecell запускает новый тариф за 20 грн

16 сентября 2019 г. диджитал-оператор lifecell запустил новый региональный тариф для жителей 32 городов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“После запуска интернета четвертого поколения жители небольших и средних городов Украины в несколько раз увеличили потребление мобильного трафика. Именно поэтому диджитал-оператор lifecell предложил новый региональный тарифный план «Железная Двадцатка» для жителей 32 городов Украины. Предложение стоит 20 грн за 4 недели, к тому же стоимость пакета гарантированно не изменится до 31.12.2020 года”, – говорится в сообщении.

Пакет услуг включает:

Интернет – 10 ГБ;

Безлимитные звонки на номера lifecell;

100 минут на любые другие номера по Украине (городские и другие мобильные);

Безлимитный доступ в Facebook, Instagram и Twitter;

Стоимость 1 SMS -сообщения – 25 коп.

Пакет услуг доступен в городах:

Западной Украины: Черновцы, Калуш, Каменец-Подольский, Тернополь, Ужгород, Мукачево и Ровно.

Южной Украины: Новая Каховка, Кропивницкий, Александрия (Кировоградская обл.), Светловодск, Первомайск (Николаевская обл.), Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

Восточной Украины: Никополь, Павлоград, Краматорск, Славянск, Бахмут, Северодонецк,

Мирноград, Покровск, Лозовая (Харьковская обл.), Изюм, Лисичанск, Рубежное, Кременчуг, Сумы, Конотоп, Шостка и Лубны.

За пределами указанных городов пакет будет действовать так: