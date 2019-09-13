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lifecell запускает новый тариф за 20 грн

lifecell запускает новый тариф за 20 грн

16 сентября 2019 г. диджитал-оператор lifecell запустил новый региональный тариф для жителей 32 городов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“После запуска интернета четвертого поколения жители небольших и средних городов Украины в несколько раз увеличили потребление мобильного трафика. Именно поэтому диджитал-оператор lifecell предложил новый региональный тарифный план «Железная Двадцатка» для жителей 32 городов Украины. Предложение стоит 20 грн за 4 недели, к тому же стоимость пакета гарантированно не изменится до 31.12.2020 года”, – говорится в сообщении.

Пакет услуг включает:

  • Интернет – 10 ГБ;
  • Безлимитные звонки на номера lifecell;
  • 100 минут на любые другие номера по Украине (городские и другие мобильные);
  • Безлимитный доступ в Facebook, Instagram и Twitter;
  • Стоимость 1 SMS-сообщения – 25 коп.

Пакет услуг доступен в городах:

  • Западной Украины: Черновцы, Калуш, Каменец-Подольский, Тернополь, Ужгород, Мукачево и Ровно.
  • Южной Украины: Новая Каховка, Кропивницкий, Александрия (Кировоградская обл.), Светловодск, Первомайск (Николаевская обл.), Мелитополь, Бердянск и Энергодар.
  • Восточной Украины: Никополь, Павлоград, Краматорск, Славянск, Бахмут, Северодонецк,
    Мирноград, Покровск, Лозовая (Харьковская обл.), Изюм, Лисичанск, Рубежное, Кременчуг, Сумы, Конотоп, Шостка и Лубны.

За пределами указанных городов пакет будет действовать так:

  • Со следующего дня пребывания за пределами города будет применена стандартная тарификация: для звонков 60 коп./мин. на все номера по Украине, 250 МБ Интернета – 10 грн на 5 дней, 25 коп. за одно SMS-сообщение.
  • Чтобы заказать следующий пакет услуг до окончания периода действия предыдущего, нужно набрать комбинацию *700# и «Вызов».
По материалам Finance.UA
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