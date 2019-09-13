Китайская промышленность выросла меньше всего за последние 17 лет

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По итогам августа 2019 года промышленное производство Китая выросло на 4,4%. Это рекордно низкий показатель за последние 17 лет.
Об этом сообщает Reuters.
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При этом в предыдущем месяце промышленное производство Китая выросло на 4,8%. Таким образом, промышленность второй крупнейшей экономики мира выросла меньше всего с февраля 2002 года.
Аналитики отмечают, что на низкие темпы роста промышленности Китая влияют напряженные торговые отношения с США. В частности, торговая война уменьшает спрос на китайские товары.
Недавно стало известно, что торговые переговоры между США и Китаем запланированы на октябрь 2019 года.
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