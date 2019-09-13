0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Китайская промышленность выросла меньше всего за последние 17 лет

Китайская промышленность выросла меньше всего за последние 17 лет

По итогам августа 2019 года промышленное производство Китая выросло на 4,4%. Это рекордно низкий показатель за последние 17 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Китай частично отменил пошлины на американские товары

При этом в предыдущем месяце промышленное производство Китая выросло на 4,8%. Таким образом, промышленность второй крупнейшей экономики мира выросла меньше всего с февраля 2002 года.

Аналитики отмечают, что на низкие темпы роста промышленности Китая влияют напряженные торговые отношения с США. В частности, торговая война уменьшает спрос на китайские товары.

Недавно стало известно, что торговые переговоры между США и Китаем запланированы на октябрь 2019 года.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.