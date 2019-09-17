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С начала года Укрзализныця получила 12,5 млн грн убытков из-за порчи пригородных поездов

С начала года Укрзализныця получила 12,5 млн грн убытков из-за порчи пригородных поездов

В связи с проявлениями вандализма и порчей вагонов пригородных поездов Укрзализныця получила 12,5 млн гривен убытков с начала 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Так, с начала года в Укрзализныце зафиксировали 172 случая вандализма, из которых 43 случая связаны с нанесением граффити на вагоны, еще 20 случаев – это повреждение внутрисалонного оборудования.

«За совершение нарушений задержаны 10 человек, из них 2 – за раскрашивание и 8 – за битье окон. Чаще всего такие действия совершают группы молодых людей, которые на замечания локомотивных бригад отвечают откровенными угрозами», – отмечают в компании.

Большинство зафиксированных случаев вандализма – на Юго-Западной железной дороге. В целом и насчитали 110 случаев вандализма. 25 произошло на Приднепровской железной дороге, по 17 случаев – на Львовской и Одесской железной дороге. На Донецкой железной дороге зафиксировали 8 случаев вандализма.

По материалам hromadske.tv
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