Межбанк: притормозил ли доллар

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Торги валютного Межбанка в понедельник в секторе доллара стартовали с уровней 24,78 /24,81UAH/USD.
В 11.00 курс начал понижаться к показателям 24,70 /24,74 UAH/USD.
В 12.00 курс безналичного доллара повысился к уровню 24,77/24,80 UAH/USD. В 15:00 котировки понизились и оказались на уровне 24,75/24,78 UAH/USD.
В 16.10 курс повысился и достиг 24,78/24,80 UAH/USD. На этих значениях торги закончились.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,76 / 24,78
евро – 27,33 / 27,35
российский рубль – 0,3862 / 0,3867
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1010 / 1,1012
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