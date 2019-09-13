Межбанк: притормозил ли доллар

Торги валютного Межбанка в понедельник в секторе доллара стартовали с уровней 24,78 /24,81UAH/USD.

В 11.00 курс начал понижаться к показателям 24,70 /24,74 UAH/USD.

В 12.00 курс безналичного доллара повысился к уровню 24,77/24,80 UAH/USD. В 15:00 котировки понизились и оказались на уровне 24,75/24,78 UAH/USD.

В 16.10 курс повысился и достиг 24,78/24,80 UAH/USD. На этих значениях торги закончились.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,76 / 24,78

евро – 27,33 / 27,35

российский рубль – 0,3862 / 0,3867

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1010 / 1,1012

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