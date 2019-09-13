0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 761 0

Межбанк: притормозил ли доллар

Межбанк: притормозил ли доллар

Торги валютного Межбанка в понедельник в секторе доллара стартовали с уровней 24,78 /24,81UAH/USD.

В 11.00 курс начал понижаться к показателям 24,70 /24,74 UAH/USD.

В 12.00 курс безналичного доллара повысился к уровню 24,77/24,80 UAH/USD. В 15:00 котировки понизились и оказались на уровне 24,75/24,78 UAH/USD.

В 16.10 курс повысился и достиг 24,78/24,80 UAH/USD. На этих значениях торги закончились.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,76 / 24,78
евро – 27,33 / 27,35
российский рубль – 0,3862 / 0,3867

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1010 / 1,1012

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.