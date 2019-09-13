В Нацбанке выступили против быстрого снижения учетной ставки

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В Национальном банке Украины приняли решение медленно снижать учетную ставку из-за высокого давления на инфляцию в стране, а также из-за роста заработных плат, которое не совпадает с повышением производительности труда.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Один из членов КМП также обратил внимание на предыдущую коммуникацию НБУ, где речь шла о возможности ускоренного снижения учетной ставки при условии дальнейшего роста спроса со стороны нерезидентов на гривневые ОВГЗ. Впрочем, в последние недели приток средств нерезидентов в государственные облигации приостановился. Нерезиденты не наращивали свой портфель, хотя и не выводили инвестиции из Украины. Деньги, полученные от погашения краткосрочных бумаг, они вкладывали в другие выпуски ОВГЗ, но уже на более длинные сроки. Более агрессивное снижение учетной ставки (на 1 п.п.) поддержал один член КМП. По его мнению, это является логичным шагом, учитывая продолжение глобальных торговых конфликтов. Последние обусловливают смягчение монетарной политики центральными банками развитых стран и создают возможности для более стремительного смягчения монетарной политики в экономиках стран, в частности и в Украине”, – говорится в сообщении.
В то же время, другие семь членов комитета не поддержали такую идею. Они отметили, что реализация экономических инициатив нового Кабинета Министров Украины может способствовать значительному улучшению инвестиционного климата в стране и потенциалу экономического роста. Однако, это все сможет повлиять на учетную ставку аж в 2021 году.
“В то же время члены КМП обратили внимание на риски сохранения высокого давления на инфляцию со стороны потребительского спроса и продолжение роста заработных плат темпами, превышающими темпы повышения производительности труда в Украине. Такие факторы влияния на инфляцию должны нивелироваться непосредственно монетарными инструментами. Соответственно реализация этого риска будет вынуждать Национальный банк медленнее снижать учетную ставку”, – пояснили в НБУ.
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