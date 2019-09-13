"Укрзализныця" выплатила 150 млн долларов по евробондам

“Укрзализныця” произвела очередную выплату по еврооблигациям в размере 150 млн долларов. Это уже второй платеж с начала 2019 года.

Об этом сообщает председатель правления АО УЗ Евгений Кравцов у Facebook.

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“На протяжении 2019 года уже погашено 60% основной суммы (300 млн долл. США) по еврооблигациям, привлеченным в 2013 году. Остальные (еще 200 млн долл. США) остаются к погашению в следующие 2 года”, – написал Кравцов в Facebook.

Напомним, что “Укрзализныця” в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации “Укрзализныци” вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на 17,5 млрд долларов.

В марте 2016 года “Укрзализныця” реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году, 20% – в 2021 году.