0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

Суд арестовал недвижимость "дочки" российского банка

Суд арестовал недвижимость "дочки" российского банка

Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры арестовал центральный офис Проминвестбанка и еще 15 объектов, принадлежащих банку.

Об этом говорится в постановлении суда в Едином госреестре судебных решений.

Досудебное расследование по этому делу осуществляет Государственное бюро расследований.

В ходатайстве прокурора указывается, что “должностные лица ПАО Проминвестбанк, действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО Проминвестбанк”.

В прокуратуре считают, что такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.