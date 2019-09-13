Межбанк: курс начал понедельник со снижения

Торги валютного Межбанка в понедельник в секторе доллара стартовали с уровней 24,78 /24,81UAH/USD.

В 10.20 курс начал понижение к показателям 24,74/24,78 UAH/USD.

А через десять минут котировки понизились к уровню 24,71 /24,75 UAH/USD.

В 11:00 курс безналичного доллара остановился на уровне 24,70 /24,74 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,78 / 24,81

евро – 27,43 / 27,46

российский рубль – 0,3852 / 0,3858

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