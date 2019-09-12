Гончарук оценил риски инвесторов в Украине

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Премьер Алексей Гончарук призывает крупный украинский бизнес инвестировать в проекты в Украине и убеждает иностранных инвесторов, что в Украине они могут много заработать.
Об этом он сказал в субботу, 14 сентября, во время своего выступления на конференции YES.
Говоря о том, зачем иностранным инвесторам вкладывать деньги в Украину, Гончарук отметил, что здесь “достаточно низкая база для старта, сюда можно дешево зайти”.
По его словам, опыт восточноевропейских стран свидетельствует, что те инвесторы, которые зашли в эти страны раньше всех, заработали больше всего.
“Логика очень проста: кто зайдет раньше, то заработает больше”, – сказал Гончарук.
Отвечая на аргумент, о том, что инвесторов сдерживает коррупция, Гончарук заявил, что они должны быть готовы к рискам.
“Количество денег, которые ты можешь заработать в стране, всегда коррелирует с рисками, которые ты на себя берешь. Если ты хочешь заработать больше, ты должен понимать, что здесь есть риски”, – отметил он.
Однако, по словам премьера, новая украинская власть сделает все, чтобы уменьшить риски для тех инвесторов, “которые не побоятся прийти в Украину”. Он заверил, что эти риски будут уменьшаться очень быстро, и коррупция вскоре будет преодолена.
“Для меня маркером (доверия к Украине – ред.) станет, когда я увижу, что крупный украинский бизнес начнет инвестировать в Украину”, – отметил Гончарук, заявив, что хочет, чтобы крупный украинский бизнес начал инвестировать в Украину.
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