Межбанк: доллар нарушил традицию недели

Несмотря на очень позитивное начало дня для гривны – формально к концу пятницы на валютном рынке произошло некоторое подорожание валюты. Доллар вырос с 24,70/24,74 до 24,785/24,815 гривен, чем несколько нарушил уже сложившуюся традицию этой недели по падению валютных котировок. Разберем подробнее, кто и что на это повлияло и стоит ли из-за этого волноваться.

Ход торгов:

Как и в большинство дней этой недели – уже с первых минут сессии предложение очень существенно превышало спрос и курс доллара устремился вниз к цели 24,55-24,60 гривен к концу дня.

Но НБУ стремительно вышел на межбанк с выкупом доллара через Matching и купил до 50 млн долларов по 24,74 гривны. Это не остудило рынок – и котировки просели с утренних 24,70/24,74 гривен до 24,65/24,68 к 11:00.

НБУ вышел второй раз с интервенцией по единому курсу выкупа 24,68 гривен и выгреб все оставшееся предложение доллара.

В результате – за счет покупок уже реальных продавцов, которые не успели соориентироваться – курс начал расти: до 24,72/24,75 — к 12 часам и до 24,75/24,79 гривен к обеду.

После 14 часов на небольшом дефиците предложения и единичных сделках – курс подтянули до уровня 24,80/24,83 к 15:00. А завершилась сессия долларом по 24,785/24,815.

За счет выкупа доллара на межбанке – НБУ пополнил резервы по нашим расчетам не менее, чем на 57-70 млн долларов, но фактически искусственно частично развернул рынок в сторону роста котировок.

Главные события 13 сентября на межбанке:

1) Искусственный рост котировок доллара с утренних 24,70/24,74 гривен до 24,785/24,815 к концу сессии за счет активной скупки валюты Нацбанком;

2) НБУ выкупал излишек доллара на межбанке через Matching и всего купил по нашим расчетам не менее 57-70 млн долларов. Первые 50 млн долларов – по цене 24,74 гривны, остальное – по 24,68 гривны;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,6895 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 16 сентября установлен на уровне 24,710681.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,80 / 24,83

евро – 27,53/ 27,56

российский рубль – 0,3861 / 0,3870

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1073/ 1,1074

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