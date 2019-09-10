Межбанк: доллар нарушил традицию недели

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Несмотря на очень позитивное начало дня для гривны – формально к концу пятницы на валютном рынке произошло некоторое подорожание валюты. Доллар вырос с 24,70/24,74 до 24,785/24,815 гривен, чем несколько нарушил уже сложившуюся традицию этой недели по падению валютных котировок. Разберем подробнее, кто и что на это повлияло и стоит ли из-за этого волноваться.
Ход торгов:
Как и в большинство дней этой недели – уже с первых минут сессии предложение очень существенно превышало спрос и курс доллара устремился вниз к цели 24,55-24,60 гривен к концу дня.
Но НБУ стремительно вышел на межбанк с выкупом доллара через Matching и купил до 50 млн долларов по 24,74 гривны. Это не остудило рынок – и котировки просели с утренних 24,70/24,74 гривен до 24,65/24,68 к 11:00.
НБУ вышел второй раз с интервенцией по единому курсу выкупа 24,68 гривен и выгреб все оставшееся предложение доллара.
В результате – за счет покупок уже реальных продавцов, которые не успели соориентироваться – курс начал расти: до 24,72/24,75 — к 12 часам и до 24,75/24,79 гривен к обеду.
После 14 часов на небольшом дефиците предложения и единичных сделках – курс подтянули до уровня 24,80/24,83 к 15:00. А завершилась сессия долларом по 24,785/24,815.
За счет выкупа доллара на межбанке – НБУ пополнил резервы по нашим расчетам не менее, чем на 57-70 млн долларов, но фактически искусственно частично развернул рынок в сторону роста котировок.
Главные события 13 сентября на межбанке:
1) Искусственный рост котировок доллара с утренних 24,70/24,74 гривен до 24,785/24,815 к концу сессии за счет активной скупки валюты Нацбанком;
2) НБУ выкупал излишек доллара на межбанке через Matching и всего купил по нашим расчетам не менее 57-70 млн долларов. Первые 50 млн долларов – по цене 24,74 гривны, остальное – по 24,68 гривны;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,6895 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 16 сентября установлен на уровне 24,710681.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,80 / 24,83
евро – 27,53/ 27,56
российский рубль – 0,3861 / 0,3870
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1073/ 1,1074
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