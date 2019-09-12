Кабмин проведет аудит финансирования регионов

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Кабинет министров Украины до 27 сентября проведет аудит фонда социально-экономического развития, перечисление средств которому было приостановлено.
Об этом заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук.
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По ее словам, на сегодняшнем заседании правительства было принято решение провести аудит фонда социально-экономического развития, финансирование которого приостановлено.
“Это финансирование школ, садиков. То есть это то, чего ждали общины. После проведенного аудита госпожа (министр финансов, – ред.) Маркарова и профильные министры подадут отчет, и средства будут поступать в плановом порядке “, – отметила Верещук.
Напомним, в августе сообщалось, что правительство тогда еще Владимира Гройсмана обязало Министерство финансов и Министерство регионального развития ускорить финансирование программ и проектов развития регионов. Финансирование, в первую очередь, должно возобновиться в малых городах, выплаты которым идут за счет фонда регионального развития.
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