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Электрокар Tesla Model S установил новый мировой рекорд (видео)

Электрокар Tesla Model S установил новый мировой рекорд (видео)

Глава компании Tesla Маск в своем Twitter-аккаунте сообщил о новом мировом рекорде электрокара Tesla Model S. Авто стало лидером прохождения гоночной трассы, к тому же в сети уже опубликовали видеоотчет с мероприятия.

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Американская кольцевая трасса Mazda Raceway Laguna Seca известна среди гонщиков высокой сложностью прохождения связки крутых поворотов под названием “Штопор”.

По словам Илона Маска, Tesla Model S стал рекордсменом в категории серийных четырехдверных автомобилей по скорости ее преодоления. Время электрокара составило 1 минуту и ​​36,555 секунды – на секунду быстрее предыдущего мирового рекорда в своем классе.

По материалам Телеканал новин 24
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