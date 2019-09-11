Электрокар Tesla Model S установил новый мировой рекорд (видео)

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Глава компании Tesla Маск в своем Twitter-аккаунте сообщил о новом мировом рекорде электрокара Tesla Model S. Авто стало лидером прохождения гоночной трассы, к тому же в сети уже опубликовали видеоотчет с мероприятия.
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Американская кольцевая трасса Mazda Raceway Laguna Seca известна среди гонщиков высокой сложностью прохождения связки крутых поворотов под названием “Штопор”.
По словам Илона Маска, Tesla Model S стал рекордсменом в категории серийных четырехдверных автомобилей по скорости ее преодоления. Время электрокара составило 1 минуту и 36,555 секунды – на секунду быстрее предыдущего мирового рекорда в своем классе.
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