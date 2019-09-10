Лондонская фондовая биржа отказала Гонконгской в слиянии

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Лондонская фондовая биржа (LSE) отклонила предложение о слиянии с Гонконгской фондовой биржей (HKEX), решив придерживаться ранее запланированной покупки аналитической группы Refinitiv.
Об этом сообщает CNBC.
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В заявлении LSE говорится, что у компании есть фундаментальные опасения по поводу ключевых аспектов предложения.
«Совет директоров единогласно отклоняет предложение, и учитывая его фундаментальные недостатки, не видит смысла в дальнейшем участии», – говорится в заявлении.
Напомним: 11 сентября Hong Kong Exchanges & Clearing сделала предложение Лондонской фондовой бирже (LSE) об объединении.
Глава LSE Дон Роберт заявил, что слияние не имеет стратегической ценности и станет «значительным шагом назад». Также он добавил, что политические проблемы в Гонконге могут сделать любую сделку непривлекательной для акционеров. Роберт отметил, что предложенная цена никак не соответствует тому, как сама LSE оценивает свой бизнес.
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