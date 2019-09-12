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Instagram собирается «позаимствовать» у TikTok функции для видеоредактора - мнение

Instagram собирается «позаимствовать» у TikTok функции для видеоредактора - мнение

Instagram намерен скопировать у TikTok ключевые функции, сделавшие китайскую платформу для обмена музыкальными видео столь популярной. Указания на это нашла независимая разработчица Джейн Манчун Вон, исследовавшая код приложения.

По ее словам, новая опция Clips («Клипы») для «Историй» позволит пользователям Instagram склеивать короткие видеофрагменты в цельный ролик, а также накладывать музыку и указывать скорость воспроизведения отрывков. Кроме того, перед началом съемки можно будет установить таймер автоматического прекращения записи.

По мнению разработчицы, внедрив Clips, Instagram попытается отвлечь аудиторию от приложения TikTok, скачанного более миллиарда раз, которое по итогам прошлого года стало четвертым по популярности неигровым приложением, уступив только WhatsApp, Facebook Messenger и Facebook.

Вон уточнила изданию Business Insider, что нашла новую функцию в Instagram еще в начале июля. Представители соцсети от комментариев отказались.

Отметим, что Instagram не впервые пытается клонировать востребованную функцию у конкурирующего приложения. Самый известный пример — это формат «Историй», позаимствованный у Snapchat.

По материалам Business Insider
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