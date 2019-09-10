Эксперты назвали самые прибыльные автомобили (таблица)

Согласно новому отчету Bloomberg, самым прибыльным автомобилем, выпущенным в прошлом году, стал Porsche 911 восьмого поколения (серия 992). На эту модель пришлось 30% общего дохода Porsche AG, хотя она занимает всего 11% от общих продаж этого автопроизводителя.

Porsche 911 по показателю доходности опередил такие люксовые модели, как спорткар Ferrari F8 Tributo, кроссовер Aston Martin DBX, кроссовер-купе Mercedes-Benz GLE, и среднеразмерный кроссовер BMW X5, хотя они тоже приносят приличный доход своим компаниям.

У итальянского спорткара наценка составляет 50%, но эта модель приносит только 17% от общего дохода Ferrari. В 2020 году, согласно прогнозу, британский люксовый кроссовер принесет своей компании 21% дохода, штутгартский кроссовер-купе – 24% дохода, а баварский SUV – 16% дохода.

Аналитики Bloomberg отмечают, что все вышеуказанные модели генерируют «непропорционально высокий уровень дохода».

Особенно выгодна ситуация для Volkswagen Group, так как недавно появилось новое поколение Porsche 911. Этот спорткар в качестве опции имеет много интересного оборудования, благодаря чему привлекает покупателей и продается дороже. Кроме того, новый 911 стоит дороже, чем модель предыдущего поколения. Одни только версии Turbo модели 911 могут ежегодно приносить Porsche 500 млн. долларов прибыли.