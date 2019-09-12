УЗ закупит дроны для предотвращения краж на объектах

“Укрзализныця” объявила тендер на закупку двух комплектов беспилотных авиационных комплексов, которые будут бороться с кражами на железной дороге.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на портал госзакупок ProZorro.

При помощи беспилотников УЗ будет наблюдать за объектами, контролировать работу сотрудников, предотвращать кражи железнодорожного имущества. Также дроны будут использоваться для оценки состояния инфраструктуры и подвижного состава или хода текущих и ремонтных работ.

Габариты беспилотников не должны превышать 120х35х30 см для облегчения их доставки к месту работы. Также дроны должны быть оснащены парашютами на случай аварийной посадки и быть простыми в эксплуатации и не требовать длительного обучения персонала или специальных инструментов.

Согласно условиям аукциона, который состоится 30 сентября, цена двух беспилотников составит 2 млн грн, а поставку победитель конкурса должен произвести не позже 31 декабря 2019 года.