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Рада приняла за основу законопроект об аренде госимущества

Рада приняла за основу законопроект об аренде госимущества

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества.

Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов.

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Проект закона об аренде государственного и коммунального имущества направлен на существенное совершенствование, упрощение и сокращение процедур аренды такого имущества для достижения прозрачности и открытости этого процесса, привлечения широкого круга инвесторов к нему.

Передача в аренду государственного и коммунального имущества, согласно проекту закона, вместо устаревшей процедуры проведения конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество государственной и коммунальной собственности на электронном аукционе в электронной торговой системе.

Также предусматривается создание двух перечней – “Перечень первого типа” (Перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) или “Перечень второго типа” (Перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Законопроектом определены ключевые этапы процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которые будут обеспечивать прозрачность, конкурентность и максимальную экономическую отдачу государству и местным органам власти от предоставления своего имущества в аренду.

По материалам УНН
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