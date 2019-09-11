Названы самые грязные деньги в Европе

Банкноты Швеции и Дании оказались наиболее грязными среди других печатаемых в Европе денег.

Как отмечает The Local, такое исследование провели ученые Оксфордского университета.

В среднем на каждой шведской кроне нашли 39,6 тыс. бактерий, тогда как на датской – 40,3 тысячи. Типичным результатом для европейских валют оказалось 26 тысяч бактерий. Ученые подчеркивают, что этого количества хватит, чтобы спровоцировать заболевание.

Российский рубль занял третью строчку с 30 тысячами бактерий.

В свою очередь, евро оказалось наиболее чистой валютой — на купюрах в среднем было найдено 11 тысяч бактерий.

Какие виды бацилл нашли на купюрах, не сообщается. Уточняется, что они провоцируют инфекционные болезни дыхательной и выделительной систем, а также могут спровоцировать заражение ран. Предыдущие исследования показывали наличие на деньгах бактерий клебсиелла и энтеробактерий.

Исследованием были охвачены 15 валют, полный список государств и валют не указан. Напомним, что на данный момент в Евросоюз входит 27 стран, но не все из них согласились отказаться от нацвалют ради евро.

А недавно Шнобелевскую премию по экономике присудили ученым из Нидерландов, изучавшим валюту разных стран. Исходя из их исследования, самые грязные — в прямом смысле слова — бумажные деньги ходят в Румынии.

Отметим, что согласно исследованию MasterCard, 83 процента европейцев верят, что наличные деньги грязные, и на них присутствуют бактерии. При этом достаточно популярно мнение, что купюры являются наиболее грязными из всех повседневных предметов.