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Аналитик оценил влияние переговоров с МВФ на курс гривны

Аналитик оценил влияние переговоров с МВФ на курс гривны

В настоящее время на курс гривны к доллару больше влияют деньги нерезидентов.

Об этом сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

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Начало работы миссии Международного валютного фонда в Киеве для переговоров по новой программе не отразится на курсе гривны к доллару.

По его мнению, только формирование новой программы с МВФ и ее утверждение может помочь украинскому правительству и Минфину удерживать хорошее состояние экономики и лицо перед международными инвесторами.

Аналитик считает, что новая программа, скорее всего, будет включать старые невыполненные структурные “маяки”, которые конвертируются в долги уже новой власти.

“Но и даже само решение от МВФ приведет реальные деньги в нашу экономику крайне нескоро. А сейчас гривну поддерживают нерезиденты, которые активно скупают наши ОВГЗ, снижая курс доллара к гривне”, – заявил аналитик Альпари.

По материалам РБК-Украина
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