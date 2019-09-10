Евросоюз планирует ввести новые налоги на энергетику

В Евросоюзе, несмотря на риски социальных протестов, изучают введение новых энергетических налогов для финансирования перехода к низкоуглеродной энергетике.

Об этом заявил замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

“Мы намерены провести дискуссию, что может быть сделано для введения дополнительных налогов в сфере энергетики с целью финансирования поддержки перехода к низкоуглеродной экономике для борьбы с изменением климата”, — заявил еврокомиссар по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

Кроме того, он признал, что есть риск социального недовольства. С этой проблемой в Еврокомиссии намерены бороться с помощью дополнительных соцвыплат.