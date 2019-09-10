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Renault обещает европейцам бюджетный электрический кроссовер стоимостью 10 тысяч евро

Renault обещает европейцам бюджетный электрический кроссовер стоимостью 10 тысяч евро

Компания Renault в течение следующих пяти лет может вывести на европейский рынок доступный электрический кроссовер со стартовой стоимостью не более 10 тыс. евро.

Об этом изданию Automotive News рассказал генеральный директор французской марки Тьерри Боллор, передает Autonews.

«Далеко не каждый может позволить себе заплатить те суммы, по которым сегодня автопроизводители предлагают свои электрокары. Практически все стараются выпускать машины в верхнем ценовом сегменте, однако мы не должны забывать, что электрический транспорт должен быть доступным», — отметил Боллор.

В апреле компания Renault представила на Шанхайском автосалоне серийную версию компактного электрического кроссовера K-ZE, прототип которого был показан осенью 2018 г. на мотор-шоу в Париже.

Новинка позиционируется в качестве доступного массового электромобиля.

Автопроизводитель отметил, что автомобиль разрабатывался в соответствии с «высокими европейскими стандартами». Размер колесной базы кроссовера составил 2423 мм, а дорожный просвет равен 150 миллиметрам. Объем багажного отделения — 300 литров.

Renault KZ-E оснастили единственным электрическим агрегатом, развивающим 44 л. с. и 125 Н·м крутящего момента. Комплект литий-ионных батарей на 26,8 кВт·ч позволяет проехать без подзарядки порядка 200–250 километров. Недавно продажи этого автомобиля стартовали в Китае, где цены на него начинаются от 66 800 юаней (примерно 9,3 тыс. долларов).

По материалам autonews.ua
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