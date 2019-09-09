Межбанк: сегодня свое отыгрывал евро

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Эта неделя на валютном рынке проходит очень напряженно. Четверг поддержал эту тенденцию. Причем, если в обычные дни участники рынка сосредотачивают свое внимание в первую очередь на долларе, то сегодня свое отыграл и евро.
Начинались торги по евровалюте с уровней 27,4579/27,4994 гривен, к 15:00 по Киеву – они обвалились до 27,1542/27,1792 гривен, а завершился день котировками 27,3196/27,3447. Причинами ралли по евро были события на международных рынках, где ЕЦБ объявил о снижении процентных ставок и новой программе количественного смягчения, чтобы поддержать слабую экономику Еврозоны. Евро обвалился после заявления о снижении процентных ставок до “минус” 0,50% и возобновлении программы выкупа еврооблигаций с ноября этого года по 20 млрд евро в месяц. Но затем частично отыграл свои позиции после последовавших разъяснений главы ЕЦБ Марио Драги.
Заработали на этих скачках евровалюты как международные, так и местные спекулянты.
Но вернемся к доллару.
С первых минут сессии стало понятно, что гривна продолжит укреплять свои позиции за счет превышения предложения над спросом.
С начальных утренних котировок 24,93/24,97 гривен доллар быстро просел до 24,85/24,875 к 11:00 и до 24,81/24,835 – к 12 часам.
На торги оперативно выходил Нацбанк и выкупил дежурные 20 млн долларов по цене 24,90 гривен, но это не остановило падение курса.
На обед дилеры ушли при уровнях 24,80/24,825 гривны за доллар, но покупатели не торопились заключать сделки в этот период. Они понимали, что время работает на них и они не ошиблись.
К 14:00 доллар подешевел до 24,80/24,825 гривен, а затем продолжил падать до 24,755/24,78 к концу сессии.
Те продавцы, у кого нервы были покрепче – могли после 15 часов спокойно закрыть свои сделки практически почти на 20 копеек дешевле, чем в период старта сессии.
По информации участников межбанка – Нацбанк неоднократно выходил на торги через Matching с выкупом излишка доллара, постепенно занижая цену покупки.
Главные события 12 сентября на межбанке:
1) Падение котировок доллара с утренних 24,93/24,97 гривен до 24,755/24,78 к концу сессии, а также ралли по евро.
2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате, но был неоднократно замечен с выкупом излишков доллара на межбанке через Matching. Первые 20 млн долларов он купил по цене 24,90 гривен за доллар, а затем постепенно снижал свои ценники в течение дня;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,8612 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 13 сентября установлен на уровне 24,831184.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,75 / 24,77
евро – 27,12/ 27,14
российский рубль – 0,3810 / 0,3814
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1039 / 1,1041
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